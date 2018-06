A Stellanello sabato scorso si è svolta il campionato regionale su una distanza di circa 60 chilometri.

I colori del “Pedale Imperiese” sono stati difesi da un buon numero di tesserati che ha disputato un’ottima gara entrando in diverse fughe ed anche in quella decisiva che è arrivata al traguardo con un quarto posto finale per Stefano Drovandi, un settimo per Piergianni Sciandra ed un nono per Silvio Parodi.

Gli altri compagni di squadra, arrivati in gruppo, hanno ben coperto la fuga del gruppo di testa non permettendo il ricongiungimento con i primi. All’arrivo troviamo Catter, Cirino, Coiro, Della Volta, Moschetta, Ranise, Ricca, Rovere, Shaner, Stradi.

Per le categorie Senior 2 e Senior 1 si sono laureati campioni regionali Silvio Parodi ed Andrea Cirino.

Già nel mese di maggio i colori del Pedale erano saliti alla ribalta con la vittoria assoluta di Denis Moraldo nella cicloscalata di Vendone di circa 7 kilometri dove anche Silvio Parodi ha ottenuto un buon terzo posto.

L’attività agonistica sta entrando nel vivo ed i tesserati del sodalizio sperano di farsi trovare pronti ai diversi appuntamenti contando, oltre che sulle proprie individualità, anche sul sempre ottimo lavoro di squadra.