La squadra del Sanremo 2000 ha vinto il torneo dei Veterani giunto alla 20° edizione.

La finale del Torneo over 40 tra Sanremo 2000 e Giornalisti Verona è terminata, infatti, con il risultato di 2-0.

La finale over 50 è finita con il successo del Verona.

“Ringrazio il Comune di Sanremo che ha messo a disposizione il campo del comunale in condizioni ottime – dice Gian Maria Tinelli, presidente del Sanremo 2000 – l’assessore Eugenio Nocita, lo staff dirigenziale del Tennis Sanremo Foce per la presenza, l’Assessore Marco Scajola per le coppe Regionali, la Federazione CSEN per le targhe messe a disposizione, la sezione arbitrale per l’impegno collaborativo dimostrato ed, infine, in modo speciale le squadre invitate”.