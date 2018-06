I quarti in classifica i lombardo piemontesi Angelo Maria Mantegazza e Stefano Castelli

Premio speciale alla coppia di casa ovvero TARAMASCO ANDREA – GIOVANATI EDOARDO rivelazione con il loro 7° posto ricordando che Giovanati è stato un bravo giocatore di calcio conquistando la serie C con la Sanremese nel ruolo di difensore centrale. Ottima riuscita anche in termini organizzativi e di pubblico con un grosso sforzo da parte della polisportiva riviera volley Sanremo

Primi classificati i piemontesi AVALLE CLAUDIO CRUSCA MICHELE CHE IN FINALE HANNO SUPERATO PER ABBANDONO I VENETI CHINELLATO SIMONE – PIZZOLOTTO GIORGIO.

LA TAPPA DEL 14 FESTIVAL DI BEACH VOLLEY VALIDO COME CIRCUITO ITALIANO SERIE BEACH 1 TROFEO OLIO AMORETTI E GAZZANO ha mantenuto le attese sia in termini di gioco, di spettacolo che turismo.