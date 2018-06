L’Argentina rende noto di aver ricevuto una comunicazione dall’avvocato Bruno Vellone nella quale quest’ultimo dichiara di impugnare l’espropriazione delle quote societarie a lui in capo fino al 2 giugno 2018 e di vantare crediti nei confronti dell’Argentina e dell’allora Amministratore Unico Antonio Speziale.

L’attuale presidente Akim Daniele Tonet e il neo Consiglio di Amministrazione respingono al mittente quanto sostenuto dall’avvocato Vellone, sono sicuri della legittimità delle azioni intraprese e, certi di aver agito nell’interesse della Società, hanno convocato l’ex Presidente e l’ex Amministratore Unico Antonio Speziale per relazionare in merito alla loro gestione e alle rilevanti dichiarazioni espresse in occasione di un Consiglio di Amministrazione straordinario convocato per il 19 giugno presso il campo “Sclavi” di Arma di Taggia.