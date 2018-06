Procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse da parte di soggetti terzi ad entrare

nell’elenco di strutture accreditate dal Comune di Ventimiglia per fornire accoglienza a minorenni stranieri non

accompagnati. Verbale di ammissione delle strutture al processo di accreditamento di qualità.

Il giorno 24 del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto alle ore 12,00 presso l’ufficio del Direttore Sociale dott.ssa

Monica Bonelli

PREMESSO che: . . _

1. con Determinazione del Dirigente la |I|A Ripartizione n. 509 del 22/5/2017:

. venivano approvati:

— il disciplinare per l’accreditamento di strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (

allegato sub 1)

— il modello di domanda per l’accreditamento delle strutture di cui al punto precedente (allegato sub 2)

corredato dal fac simile delle dichiarazioni richieste (allegato sub 2a);

— la scheda di accreditamento (allegato sub 3) da compilarsi a cura delle strutture, contenente i requisiti

oggetto di verifica all’interno del processo di accreditamento, gli indicatori di misura relativi, nonché

l’indicazione del criterio di misurazione; I

— l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di soggetti terzi ad entrare nell’elenco di

strutture accreditate dal Comune di Ventimiglia (allegato sub 4),

‘ allegati alla stessa Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2. con Determinazione n° 844/Gen. dell’11/08/2017 veniva approvata la costituzione di una Commissione di esperti

per:

— la verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute;

— la prima valutazione delle strutture, sulla base degli indicatori di qualità pesati quali indispensabili per

l’accreditamento, e la formazione del relativo elenco;

DATO ATTO che occorre riunire la Commissione di cui alla determina n. 844/2017 alfine di esaminare ulteriori

richieste pervenute, come da art. 3 del Disciplinare di accreditamento;

DATO ATTO, altresì, che sono pervenute n. 5 domande provenienti da soggetti del Terzo Settore interessati

all’accreditamento di qualità delle strutture dagli stessi gestite e più in particolare da:

1) COOPERATIVA ” S.O.S.TENIAMO” con sede in Caserta c.f. 03600020618, pervenuta in data 24/1/2018 prot.

2617;

2) COOPERATIVA SOCIALE MANO TESA ONLUS con sede legale in Borgo Ticino (NO), Via Cavour 14 pervenuta in

data 13/02/2018: prot. N. 617.1 ” CINQUE SENSI”, prot. N.6175 “PALAZZO CHINTAMANI”;

3) COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVE FUTURE con sede legale in Sciacca, Contrada Makauda pervenuta in data

01/03/2018 prot. N. 8884;

4) LA VILLETTA ONLUS AREA NORD, TARSIA — COSENZA con sede legale in Via Sasso n. 136 URBINO pervenuta in

data 01/03/2018 prot. 9019;

S) FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO con sede legale Via della Moscova, 9 (MI) :’

— Prot. 14479 COMUNITA’ GORKI (seconda accoglienza) con sede in San Giuliano Milanese;

— Prot. 14480 COMUNITA’ GORKI (pronta accoglienza) con sede in San Giuliano Milanese;

— Prot. 14482 COMUNITA’ “20 PL” ( pronta accoglienza) con sede in Casteggio;

— Prot. 14484 COMUNITA’ “20PL” ( seconda accoglienza) con sede in Casteggio

pervenute in data 12/04/2018 e

Prot. N. 14926 COMUNITA’ “10 PL” ( pronta accoglienza) con sede in Casteggio pervenuta in data

16/04/2018.

si è riunita la Commissione di valutazione delle richieste pervenute, cosi formata:

Direttore Sociale DSS n.1 Ventimigliese – Presidente

Responsabile Area Minori ATS 1 Ventimigliese — Membro esperto

Assistente Sociale di riferimento per MSNA

Istruttore Amm.vo presso Uff. Servizi Sociali – Segretario verbalizzante

PRESO ATTO della sostituzione per maternità dell’Assistente Sociale Barbara Marrone con l’Assistente Sociale Martina

Surace;

PRESO ATTOaltresì che risulta assente per impegni professionali la dott.ssa Martina Surace,

La Commissione procede quindi alla verifica del primo requisito per l’ammissibilità, ovvero: avere sede operativa nelle

Regioni indicate nel Bando ( Liguria, Piemonte, Lombardia).

Quindi la Commissione procede alla valutazione degli ulteriori requisiti ovvero:

1) Dichiarazione relativa a:

a) conoscenza ed accettazione incondizionata delle condizioni previste dal disciplinare di accreditamento;

b) conoscenza, in particolare, del fatto che il riconoscimento dell’accreditamento non impegna il Comune

all’inserimento di minorenni

c) possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento relativa alla Autorizzazione al

funzionamento;

d) autorizzazione al funzionamento;

e) accettazione delle procedure di monitoraggio, verifica, controllo e valutazione da parte del Comune di

Ventimiglia, in merito alla presenza e alla permanenza nel tempo dei requisiti di accreditamento, così come

specificate dal citato Disciplinare agli artt. 3 e 5.3; ‘

f) conoscenza del fatto che gli oneri relativi alle procedure di cui sopra sono a totale carico della struttura.

Z) Dichiarazione relativa a:

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare indette dalla Pubblica

Amministrazione, di cui all’art. 80, commi 1, 2,3 4 e 5 del D. Lgs.50/2016;

b) aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nell’avviso di accreditamento e di approvare

specificamente il contenuto di tutti gli articoli del Disciplinare di accreditamento;

3) Trasmissione scheda di accreditamento compilata in ogni sua voce e siglata in ogni pagina, nonché sottoscritta in

calce da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;

4) Possesso della Carta dei Servizi/ Progetto di gestione;

S) Trasmissione di copia del disciplinare di accreditamento siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per

accettazione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Vengono esclusi dalla procedura i seguenti soggetti i quali non soddisfano il requisito n.1:

— LA VILLETTA ON LUS AREA NORD, TARSlA — COSENZA;

— COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVE FUTURE — SCIACCA

— COOPERATIVA S.O.S.TENIAMO – COSENZA

Vengono, pertanto, ammesse le istanze dei seguenti soggetti:

1) COOPERATIVA SOCIALE MANO TESA ONLUS con sede legale in Borgo Ticino (NO), Via Cavour 14 per l’accreditamento

delle seguenti strutture: ‘ ‘

a) CINQUE SENSI con sede operativa in Rivalta Bormida (AL) via Regione Albergo n. 117;

b) PALAZZO CHINTAMANI con sede operativa Odalengo Piccolo (AL) Via Pessine n. 14

2) FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO con sede legale Via della Moscova, 9 (MI) per l’accreditamento qualitativo

delle seguenti strutture:

a) PRONTA ACCOGLIENZA GORKI con sede operativa in San Giuliano Milanese (Mi) Via Gorki, S;

b) SECONDA ACCOGLIENZA GORKI con sede operativa in San Giuliano Milanese (Mi) Via Gorki, 5;

c) 20 PL PRIMA ACCOGLIENZA con sede operativa in Casteggio (PV) Via Indipendenza;

d) 20 PL SECONDA ACCOGLIENZA con sede operativa in Casteggio (PV) Via Indipendenza;

e) 10 PL PRIMA ACCOGLIENZA con sede operativa in Casteggio (PV) Via Indipendenza;

A questo punto la Commissione procede all’esame delle schede di accreditamento delle Strutture attribuendo loro un

punteggio sulla base degli indicatori di qualità pesati quali indispensabili per l’accreditamento come indicati nella

scheda stessa.

La Commissione attribuisce i seguenti punteggi complessivi: