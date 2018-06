A Pieve di Teco, Alessandro Alessandri (Insieme per cambiare) è stato rieletto sindaco con 443 voti (58,2%), mentre Renzo Brunengo (Pieve Bene Comune) ha ricevuto 318 voti (41,8%).

A Triora, Massimo Di Fazio (Triora Viva) è stato eletto primo cittadino con 154 voti (60.2%), mentre Davide Oddo (Futuro e Tradizione Triora) ne ha ottenuti 102 (39,8%).

Nel nuovo paese Montalto-Carpasio Mariano Bianchi (Uniti per Montalto-Carpasio) è stato eletto sindaco con 252 voti (76,8%), mentre Davide Lupano (Uno … per tutti) ha avuto 76 voti (23,2%). Infine, Mauro Parodi è stato eletto sindaco a Cosio d’Arroscia con 79 voti, mentre Franca Rovere ha ottenuto 23 voti.