Il finissage della mostra internazionale d’arte contemporanea, Face’Arts, chiude con una performance di Francesco Mancini. Pittore, quest’ultimo, ben conosciuto nel panorama artistico internazionale. Mancini, porterà all’interno del Forte Santa Tecla una performance di flash art. Il capo scuola del movimento artistico dell’emozionismo, attraverso la sua performance darà vita a una vera e propria opera d’arte.

“Portare un uomo qualunque nel suo sogno”, ecco l’obiettivo morale e artistico di Mancini. Insomma, una vera e propria sorpresa che sarà tutta da scoprire domenica alle 18 al Forte Santa Tecla. La mostra internazionale d’arte contemporanea è stata organizzata dalla curatrice Mary Sperti che ha presentato anche una sua nuova opera “Gli stracci dell’anima”, con il patrocinio del Comune di Sanremo, del Teatro Ariston e in collaborazione con il Ministero dei beni culturali Polo Museale della Liguria e l’associazione delle Marche “Comunicarte”.

Insomma, per questa decima edizione Face’Arts non poteva chiedere di più e ora non resta che aspettare il concludersi della mostra internazionale d’arte