La A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori, in collaborazione col Coni Regionale e il Comune di Sanremo, e con il coinvolgimento di tutte le Associazioni che hanno aderito, propone presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori l’EDUCAMP multisportivo.

Importante il contributo dell’ Assessorato allo Sport del Comune, che oltre a mettere a disposizione la struttura, ha svolto un ruolo attivo nel volere a Sanremo questa bella iniziativa, favorendo, nell’anno di Sanremo Città Europea dello Sport, la più ampia partecipazione di ragazzi, come momento educativo importante nella loro formazione di cittadini di Sanremo e dell’ Europa.

Organizzato dal Coni su tutto il territorio nazionale, il progetto Educamp mira a promuovere, attraverso l’attività fisica e motoria, la diffusione di principi come il rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo, delle regole e di valori quali la socializzazione e l’integrazione. Gli Educamp rappresentano luoghi di aggregazione e confronto, nei quali, attraverso il gioco e l’insegnamento di attività educative e sportive, diventa più facile relazionarsi con gli altri. In questo modo si facilita il naturale scambio di conoscenze consentendo la costruzione e l’accrescimento del proprio bagaglio culturale.

Quest’anno, per la prima volta, il Coni Liguria sarà presente con i propri Educamp in ogni provincia ed in quella di Imperia, fiore all’occhiello a livello nazionale, sarà attivato anche un nuovo Educamp organizzato dall’A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori nella città di Sanremo.

Ecco le informazioni pratiche per partecipare al camp multisportivo.

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni

Periodo di svolgimento: settimana dal 16 al 20 luglio 2018

Luogo di svolgimento: Polo polisportivo di Valle Armea – Via Quinto Mansuino 12

Sport e attività praticate: ginnastica artistica e ritmica, trampolino elastico e parkour, basket, pallavolo, pattinaggio, baseball e softball, calcio, judo, rugby; nonché attività educative come igiene orale, educazione alimentare, educazione alla fotoprotezione

Quota di iscrizione: 110,00 euro – da versare a mezzo bonifico – nella quota sono compresi divisa, pranzo al ristorante, offerta sportiva qualificata, assicurazione, permanenza al camp dal mattino fino al termine delle attività

Orari:

ENTRATA dalle 8.15 alle 9.00 (le attività iniziano alle ore 9.00)

USCITA dalle 17.00 alle 17.45 (le attività terminano alle ore 17.00)

Modalità di iscrizione: dal 1° giugno 2018 fino al termine dei posti disponibili richiesta di pre-iscrizione inviando una mail a educamprivieradeifiori@gmail.com indicando NOME COGNOME DATA DI NASCITA del bambino/a e un recapito telefonico. La conferma di accettazione sarà comunicata nei giorni successivi con una mail in cui saranno riportate le indicazioni per concludere l’iter di iscrizione che sarà ultimato con l’invio di tutta la documentazione necessaria: scheda iscrizione, ricevuta bonifico, certificato medico, 2 foto tessera). L’iscrizione potrà essere effettuata anche di persona presso i locali del Palafiori in Corso Garibaldi nelle giornate di venerdì 8 giugno dalle 16:00 alle 19:00 e giovedì 14 giugno dalle 8:00 alle 14:00. La modulistica potrà essere compilata sul posto e si dovranno portare certificato medico e due foto tessera.

Staff tecnico:

 1 coordinatore, figura di riferimento del camp per l’attività sportiva

 educatori tecnico sportivi laureati in Scienze Motorie, figure di riferimento dei gruppi di bambini (1 educatore per gruppo).

 Le discipline sportive saranno proposte da tecnici federali qualificati, messi a disposizione dalle società sportive del territorio che hanno accettato con entusiasmo di partecipare all’iniziativa (ASD Ginnastica Riviera dei Fiori, Scuola Pallavolo Mazzuchelli, Nuova Lega Pallavolo, Riviera Volley Sanremo, BVC Sanremo SSDDRL, ASD Sea Basket Sanremo, Olimpia Basket, Pattinaggio Sturla sezione Sanremo, ASD Virtus Sanremo Calcio 2011, Sanremese Calcio, ASD Sanremo Rugby, Sanremese Softball ASD, Circolo Sportivo Dilettantistico Judo Sanremo)

Per qualsiasi altra informazione si rendesse necessaria potrete contattare

Telefono e Whatsapp: Angelica 339-1963015 Alessandro 334-9990697