SCAMBIO DI DONI TRA NAVE ITALIA E CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

E’ arrivata, per la prima volta, ad Imperia presso il porto di Oneglia Nave Italia, veliero con armo classico a “brigantino goletta” della Marina Militare Italiana, di proprietà dalla Fondazione Tender To Nave ITALIAOnlus.

La Fondazione, una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, ha lo scopo di promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia a favore di associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

Nell’occasione è avvenuto un incontro presso la Capitaneria di Porto di Imperia, con conseguente scambio di doni tra il Comandante della nave C.F. Marco Filzi, felice di portare nella città imperiese i valori di solidarietà promossi attraverso la campagna di Nave Italia, anche grazie al consolidato supporto tecnico-logistico della locale Capitaneria di porto – Guardia Costiera, sotto il Comando del Capitano di Fregata Marco Parascandolo, che ha espresso un profondo apprezzamento per le nobili finalità del progetto.

Per realizzare la propria missione la Fondazione mette a disposizione, dal 2007, Nave Italia dove emarginati, giovani e adulti resi fragili da disabilità o disagi fisici, psichici o sociali possano acquisire nuove consapevolezze sul proprio valore di persone, attraverso risposte attive e energie inattese.

Durante la navigazione da Genova ad Imperia, Nave Italia ha ospitato l’Associazione “I Girasoli” promotrice dell’evento “Nell’educazione un tesoro”.

L’unità resterà ormeggiata al porto Oneglio fino al 11 giugno, successivamente partire alla volta del porto di La Spezia.