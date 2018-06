Dal 14 al 25 giugno torna la 10ª edizione di MercantIneja, evento collaterale della Festa di San Giovanni. Stands espositivi e commerciali, artigianali e di eccellenze alimentari.

Mercantineja, promossa dal Comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi ed organizzata da Espansione Eventi, propone in Calata Cuneo una gustosa ed interessante passeggiata lungo la banchina portuale di Oneglia fra i numerosi ed affollati ristoranti e gli yacht,che fanno da cornice ad uno dei porti più suggestivi di Liguria.

Potrete trovare abbigliamento e calzature di qualità, tecnologia, attrezzi ed arredo per la casa, proposte immobiliari, prodotti artigianali ed etnici, specialità delle regioni italiane, dolci, birra artigianale e l’imperdibile mojito al mirtillo.

La grande fiera espositiva accompagna i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni che prevedono anche per quest’anno un programma ricco di eventi e di curiosità, dove il divertimento sarà protagonista assieme alla buona cucina. Maggiori informazioni e il programma dell’evento sono scaricabili sul sito www.ineja.it