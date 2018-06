Riflettori puntati, al campo ippico del Solaro di Sanremo sul Gran Premio. La gara clou della giornata conclusiva si disputerà oggi a partire dalle 14,45 salvo modesti ritardi. Ingresso gratuito. La competizione si presenta dall’esito incertissimo. Fra gli italiani c’è Marco Pellegrino (che vinse lo scorso anno) apparso in grande forma insieme al suo cavallo di punta. Ci sono poi gli svizzeri Matias Larocca e Ruth Oehen, la statunitense Stefanie Saperstein, la norvegese Eva Ursin, l’olandese Peter Bulthuis, il turco Nur Tuana Baktiroglu, il francese Pierre Pfeiffer. Una sorpresa potrebbe essere costituita dal giovanissimo Giacomo Casadei, grande promessa dell’equitazione italiana o anche dall’esperto Silvano Graziotti che qui ha Sanremo aveva già trionfato. Un insieme di possibilità che dovrebbero rendere ancora più spettacolare e combattuta la gara. Il percorso, disegnato da Elio Travagliati,si presenta molto interessante.

Intanto in mattinata si sono disputate due gare importanti. E finalmente si è risentito l’Inno di Mameli grazie a Giulia Levi che ha preceduto Lucrezia Nicola e il francese Fabian Savoini. In C135 ennesimo successo della spagnola Gabriela Mata Laza sul tedesco Rudolf Arnold e il giovanissimo italiano Giacomo Casadei, unico italiano nei primi sei per di più con due diversi cavalli.

E’ intanto andata in archivio anche la seconda giornata, sul campo ippico del Solaro di Sanremo, del Concorso internazionale di equitazione, manifestazione che vede la partecipazione di cavalieri e amazzoni di ventuno diversi paesi. Nella prima giornata, la Società Ippica Sanremo ha centrato tre successi con i brasiliani André e Felipe Nagata, nei Cavalli di 6 anni e in 125, e con Carolina Massaglia in 115. Quest’ultima, studentessa, ha soltanto 14 anni, vive a Montecarlo dove è nata dopo che suo padre, che abitava a Sanremo, si era trasferito.

Ieri in 140 il torinese Marco Pellegrino si è imposto nella 140 su davanti agli svizzeri Matias Larocca e Ruth Oehen, e i giovani Giovanni Martelli e Giacomo Casadei. Trentasei i partenti.

Da segnalare il successo in 135 dell’olandese Peter Bulthuis che ha preceduto la norvegese Eva Ursin (per la terza volta a Sanremo al quale dice di essersi affezionata) e la francese Caroline Bittan. Quarta, e prima degli italiani (così come nella gara d’esordio), Giorgia Rozzio del Centro Ippico Pompeiana. “E’ la terza volta che vengo a Sanremo – racconta Eva Ursin -. Qui mi piacciono l’atmosfera, il campo in erba, quello prova, la gente. Resto in città per disputare anche il concorso della settimana prossima. Sono alloggiata al Royal. Un albergo molto bello”. In 125 seconda vittoria per la spagnola Gabriela Mate Leza. In C120 ha vinto la francese Charlotte Mchanetzki davanti alla svizzera Joella Heinz e l’italiana Camilla Bassan. In 115 ottimo terzo posto di Caterina Bruno, tesserata per la Società Ippica Sanremo, residente a Montecarlo. L’hanno preceduta la svizzera Sandra Kas e il turco Tuter Burak. In 115 successo della svizzera Vanessa Jager sulla russa Polina Prigozhina e Daniela Albini. Infine nella 10,0 prima ancora la svizzera Vanessa Jager davanti alla francese Anne Bade e l’argentina Solana Larocca. “Molto bene i nostri tesserati – dice la presidente della Società Ippica Maria Grazia Valenzano Menada -, gare spettacolari, incerte e dunque appassionanti. Siamo soddisfatti”. Nella giurìa internazionale figura anche un sanremese: l’avvocato Vanni Zunino.