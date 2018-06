Francois Spinelli, piemontese di Magliano Alba, è vincitore del Gran Premio (25 mila euro) del Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli di Sanremo. Una gara che ha riservato emozioni fortissime, proprio nelle ultime battute, con i primi due classificati nella prima manche che hanno visto sfumare la vittoria proprio all’ultimo ostacolo al barrage. E il rimpianto maggiore è per Felipe Nagata, il brasiliano tesserato per la Società Ippica Sanremo che partito per penultimo al barrage stava andando fortissimo e aveva il miglior tempo. Ma ha abbattuto proprio l’ultimissimo ostacolo! Restava il giovanissimo (solo 18 anni) argentino ma naturalizzato svizzero Matias Larocca. Sembrava che la vittoria stesse per arridergli ma il suo cavallo si è rifiutato di saltare l’ultimo ostacolo! Secondo posto per l’olandese Ruth Oehen, terzo lo svizzero Peter Balthuis, quarta la lombarda Giulia Levi, quinto il brasiliano-sanremese Felipe Nagata sesta la francese Caroline Bittan, settimo il francese Geoffrey Lecomte, ottavo l’argentino naturalizzato svizzero Matias Larocca e nono il francese Pierre Peiffer. Erano questi i nove ammessi al barrage dei 35 in gara.

Francois Spinelli vive ad Alba e monta a Magliano Alfieri presso il circolo Nuova Gestione Cavalli Sportivi Nor.D. Vent’anni, cavaliere, gestisce la stessa scuderia, figlio dell’istruttrice Sandra Bizel. “Sono stato fortunato – dice con molta modestia – visti gli errori proprio in extremis dei due concorrenti che avevano i migliori tempi.Sono molto contento. E’ il mio primo internazionale vinto.Ringrazio i miei genitori e mia madre Sandra che è anche la mia istruttrice. La mia grande soddisfazione dipende anche dal fatto che dispongo di questo cavallo da poco tempo”. I cavalli sono la sua vita. “Sono cresciuto – racconta – tra i cavalli. La scuderia mi assorbe completamente. Il mattino mi dedico a movimento dei cavalli. Il pomeriggio invece ad altro che riguarda sempre l’attività ippica e del centro. Mediamente sto a cavallo dalle cinque alle sei ore a giorno”. Poco il tempo libero: “Quando posso sto con i miei amici. Ne ho molti, nell’ambiente dell’equitazione. Oppure sto con la mia ragazza”. Neanche a dirlo amazzone.

Da segnalare le vittorie di casa dei fratelli Felipe (in 125) e André Nagata (due volte nei Cavalli di 6 anni), brasiliani ma tesserati per la Società Ippica Sanremo dove sono anche istruttori, e quella di Carolina Massaglia in 115. Caterina Bruno ha invece concluso con un bronzo e un quarto posto in 115. E ancora, nelle varie categorie, quinto posto per Camilla Conti, ottavo per Chloe Bertolini e decimo per Camilla Massaglia. Molto bene, per il Centro ippico Pompeiana, Giorgia Rozzio quarta in 125 e 135. In evidenza, per lo stesso circolo diretto da Silvano Rozzio, Camilla Abbo e Ilaria Pantani con un sesto e un ottavo posto in 120. Risultati più che soddisfacenti se si pensa che si trattava di un concorso internazionale con concorrenti di ventuno paesi di tutti i continenti, Australia esclusa. Come sempre on è mancato un tocco di mondanità. “Scoperto” un signore svizzero gentilissimo. Piaget, quello degli orologi.

Molta soddisfazione in seno alla Società Ippica Sanremo, ancora una volta colmata di complimenti da parte dei concorrenti. “Dispiace – dice la presidente Maria Grazia Valle Valenzano Menada – per come è sfumata la vittoria al nostro Nagata. Ma è la legge dello sport. Siamo comunque pienamente soddisfatti per l’esito del concorso”.



Nella foto: François Spinelli