La notizia ha lasciato attoniti molti Ventimigliesi clienti e non del bar di Claudio persone che lo conoscono e che conoscevano i genitori e che ora sono in attesa di buone notizie sulla sua salute.

Claudio Piana si è sentito male venerdì sera all’ora di chiusura del locale intorno alle 19.30. Un ischemia i soccorsi sono stati immediati e il ricovero al Santa Corona di Pietra Ligure è avvenuto nelle ore successive. Claudio Piana è stato poi operato nella giornata di ieri ed è , almeno secondo le informazioni che circolano , in coma farmacologico in attesa che le sue condizioni migliorino.