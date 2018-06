Massimiliano Anfossi, 42enne di Taggia, è morto questa notte dopo che il suo motocarro Ape è stato travolto da un’auto che pare procedesse contromano. L’automobilista al volante – un 62enne di Limone Piemonte, alla guida di una vettura “Fiat 16” – rischia l’arresto per omicidio stradale perchè aveva un tasso alcolico molto elevato. L’ incidente è avvenuto sull’Aurelia, all’altezza del ponte sul torrente Argentina, ad Arma di Taggia. L’automobilista avrebbe imboccato contromano una bretella che conduce sulla superstrada travolgendo, dopo l’Ape, anche un’Audi. Il sessantaduenne è ricoverato in ospedale.

