I risultati verranno inseriti in tempo reale su Rivierapress a partire dalle 23 di questa sera.

Per votare bisogna presentarsi ai seggi con la tessera elettorale e un documento di identità valido.

È arrivato il giorno delle elezioni amministrative anche nella nostra provincia urne aperte in 7 comuni dalle 7 alle 23 poi subito lo spoglio e la proclamazione dei nuovi sindaci. Soltanto ad Imperia potrebbe essere necessario Il ballottaggio