Entra in vigore domani l’orario ferroviario estivo, ma mancano gli annunciati collegamenti per permettere a chi vive nel Ponente di usare il Frecciarossa per Venezia e il Frecciabianca per Roma.

La richiesta era partita dal Comitato Utenti Trenitalia del ponente. La partenza del Frecciarossa è prevista da Genova Piazza Principe alle 7.05. Anche il Frecciabianca per Roma alle 7.05.

L’Intercity del mattino (da Ventimiglia alle 4.51), arriva a Genova Principe alle 7.02: troppo tardi, come evidenzia Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.