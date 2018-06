Il Comune di Vallecrosia, tramite l’Ufficio Tecnico, ha appena fatto ultimare la pulizia e risistemazione delle spiagge pubbliche e pubbliche attrezzate del litorale di Vallecrosia, pertanto sono tutte perfettamente fruibili con dune ripianate e pendenze verso il mare addolcite.

Alcune spiagge in sabbia e piccoli ciottoli, come quelle riportate nelle due fotografie, utilizzando delle nuove tecniche e con la particolare perizia degli addetti alle pale meccaniche, sembrano addirittura dei tavoli da biliardo.

Anche in questa stagione estiva il Comune ha previsto una spiaggia libera attrezzata con bagnino e spogliatoi senza alcun costo da parte dei fruitori.