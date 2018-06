A Sanremo per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti aumentano i controlli e le multe (a maggio sono state 113, tra i 100 e i 600 euro), soprattutto grazie alle telecamere mobili. Amaie Energia si sta adoperano per evitare che la differenziata vada in crisi a fronte dell’aumento della popolazione, soprattutto a luglio e agosto, tra proprietari di seconde case e turisti, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.