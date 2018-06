Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. Il signor Prefetto di Imperia, Dott,sa Silvana Tizzano, il Presidente del Tribunale di Imperia, Dott. Edoardo Bracco, il signor Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il prof. Stefano Zecchi, l’Ammiraglio Nicola Carlone, l’assessore Regionale alla Cultura, Dott.sa Ilaria Cavo, l’Assessore Regionale al Turismo Gianni Berrino, l’Assessore al Turismo e Cultura di Sanremo, Dott. Marco Sarlo , il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente, Dott. Massimo Calvi, consiglieri Avv. Elvira Lombardi e Olmo Romeo, Presidente di Federgioco e componente di Eca e dal Direttore Generale, Ing. Giancarlo Prestinoni. La giuria tecnica è così formata: Presidente Dott. Matteo Moraglia, editore Leucotea, storico. Presidente onorario il prof. Francesco de Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese. Membri: Prof.ssa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Dott. Carlo Sburlati, già patron del Premio Nacqui Storia, Medico, Dott. Michele Marchesiello, scrittore e magistrato, la commercialista Paola Monzardo, Dott. Marco Mauro, medico chirurgo, Dott. Fabrizio De Ferrari, giornalista ed editore, Dott.sa Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio. Il Premio Letterario nazionale “Casinò di Sanremo-Antonio Semeria” sezione “Narrativa” è aperto sino al 30 giugno 2018, data ultima per inoltrare manoscritti inediti e libri editi. Bando su www.casinosanremo.it

Il premio è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011 che nominato presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita dei Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Terza Classificata “Pillole” di Izabella Teresa Kostka residente in provincia di Milano

Questa la graduatoria finale Prima classificata “Costellazioni“ di Ilaria Spes residente in provincia di Como.

A Ilaria Spes è stato assegnato il Premio Letterario Nazionale “Casinò di Sanremo-Antonio Semeria” 2018 sezione “Poesia Inedita”. Lo ha decretato la giuria popolare riunita ieri 7 giugno al villaggio Rolex Giraglia-piazzale Vesco- Yacht Club Sanremo. Hanno partecipato la scrittrice Margherita Oggero, Brando e Corso Quilici per il ricordo del documentarista di livello mondiale Folco Quilici, recentemente scomparso.

