La Giunta Municipale di Imperia ha approvato l’adesione all’avviso pubblico con il quale il MIUR ha indetto una procedura nazionale per l’individuazione degli enti locali cui erogare contributi al fine di effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e la conseguente progettazione di interventi di adeguamento, in particolare per quanto riguarda gli edifici scolastici.

Il regolamento del bando prevede lo stanziamento di contributi per gli enti locali rientranti in zona sismica 1 e 2. Il Comune di Imperia ha dunque aderito al bando rientrando nella fascia 2 e presentando un elenco di 18 interventi.

Ricordando che la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo degli edifici scolastici costituiscono una delle priorità dell’attuale Amministrazione Comunale, gli interventi richiesti e depositati dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Imperia sono i seguenti, per un totale di € 3.319.810,95.