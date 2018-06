Asno e il negozio di articoli per la pesca “Da Pippo” organizzano la 38ª edizione della Gara di pesca con canna da riva riservata ai pierini.

Alla fine della gara la consegna dei premi per tutti i partecipanti Asno, con la collaborazione del negozio di attrezzature da pesca “Da Pippo”, organizza per domenica 17 giugno la “Gara di pesca con canna da riva” categoria “Pierini”.

La gara è riservata ai Pierini, ovvero a bambini fino a 12 anni, che armati di canna e lenza si sfideranno sul molo lungo di Oneglia in una gara di pesca diventata un punto di riferimento per tutte le famiglie con bambini amanti della pesca.

Il programma:

Ritrovo ed iscrizioni avranno luogo la mattina della prova presso la sede sociale Asno (molo lungo di Oneglia) dalle ore 8.30 oppure nei giorni precedenti presso il negozio ”Da Pippo” in via dei Pescatori 5 ad Imperia.

Esca ed iscrizione per partecipare sono gratuite. Nel corso della prova verrà distribuita la colazione gratuita a tutti i partecipanti.

La gara avrà inizio alle 9 e terminerà alle 11. A seguito la premiazione di tutti i concorrenti.

Le foto post evento saranno disponibili presso il negozio “Da Pippo” e da “Paolo Click” in Via G. B.Vieusseux, 5

Per Info: 0183- 960757

Asno Filippo: 328 – 1457643