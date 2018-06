Due genitori andranno dal Cile a Cervo per battezzare la figlia, nata dopo il voto fatto nella Chiesa dei Corallini. Laura Victoria, neonata di pochi mesi, sarà battezzata mercoledì 13 giugno alle 15.30. “Mia moglie in Cile era stata sottoposta a un’operazione e i medici ci avevano detto che non avremmo mai potuto procreare. In vacanza entrammo nella Chiesa dei Corallini e lì lasciai un’intenzione per chiedere che potessimo avere figli” spiega il padre, Victor Daniel, 34 anni, a Maurizio Tagliano su “La Stampa”.