“Non possiamo che essere soddisfatti delle iscrizioni ottenute quest’anno, a testimonianza del fascino della Granfondo Milano-Sanremo e del suo leggendario percorso”. Questo il commento di Fabrizio Fusini, Presidente dell’UC Sanremo, alla vigilia della 48° edizione. Domani al via ci saranno infatti 1000 ciclisti, tra cui molti stranieri provenienti anche da Australia e Sudafrica, che si misureranno sul mitico tracciato della Classicissima. Oggi a Milano sono in corso le ultime iscrizioni e la consegna di pettorali e pacchi gara. La partenza è in programma domani mattina alle ore 7, con griglie distanziate di 10 minuti, da Pieve Emanuele (Milano). L’arrivo a Sanremo dei primi corridori è previsto in corso Garibaldi dalle ore 15. La cerimonia di premiazione, alla presenza di numerose autorità, si terrà al Palafiori alle 17:30.

“La raccomandazione a tutti i ciclisti, essendo la circolazione aperta, è quella di rispettare scrupolosamente il codice della strada – dicono dall’organizzazione – Allo stesso tempo l’auspicio è che tutti gli automobilisti e motociclisti che lungo le strade incontreranno i partecipanti, abbiano rispetto per loro comprendendo lo spirito della manifestazione”. Il traffico veicolare domani non subirà infatti modifiche, ad eccezione di corso Garibaldi a Sanremo che, oltre ad un divieto di sosta che riguarderà il primo tratto, sarà completamente chiuso alla circolazione dalle 14:45 alle 19.

Il Palafiori di Sanremo sarà il centro logistico, con il pasta party (menù ligure acquistabile anche dagli accompagnatori), un comodo deposito biciclette ed il servizio doccia. Previsto un particolare servizio fotografico con Phototoday, che permetterà di rivedere gli scatti della gara direttamente sullo smartphone dei partecipanti tramite il sito www.getpica.com/account/login/?next=/

La manifestazione avrà anche un’importante ricaduta turistica per la città di Sanremo, grazie ai mille partecipanti e ai rispettivi accompagnatori, alcuni dei quali approfitteranno della manifestazione per rimanere sul territorio e trascorrere qualche giorno di vacanza nella riviera ligure di ponente. A tutte le persone che assisteranno al passaggio della Granfondo, viene quindi lanciato un invito ad incitare i corridori nella loro lunga cavalcata di 296 km.

La Granfondo Milano – Sanremo è presente anche su Facebook (www.facebook.com/GranfondoMilanoSanremo), su Twitter (@GF_Sanremo) e su Instagram (ucsanremo).