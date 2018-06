La nuova proprietà dell’Argentina Arma, subentrata da pochi giorni all’Avvocato Vellone per l’80% delle quote della compagine sociale, è già al lavoro per pianificare la nuova Stagione Sportiva. Oltre alle dovute attenzioni alla prima squadra e ad un campionato di Eccellenza da disputare da protagonisti, Roberto Sorrentino e il suo staff sono al lavoro per ridare lustro al settore giovanile. Il primo passo sarà estendere a tutte le categorie le squadre giovanili rossonere, a differenza di quanto accaduto nell’ultimo anno. Verranno quindi confermati gli allenatori della scorsa stagione che con piacere hanno accettato di proseguire l’attività nell’Argentina (Fabio Angeli, Alessandro Cassini, Marco Cassini, Luca Fiuzzi, Fabrizio Lanteri, Patrick Lizza, Ivan Miatto) ai quali saranno aggiunti Roberto Santamaria e Andrea Izetta.

Novità anche ai vertici: Claudio Fiuzzi sarà il nuovo responsabile del settore giovanile.

Roberto Sorrentino dichiara: “Dobbiamo ripartire e per farlo abbiamo creato una squadra di allenatori di livello e legati alla nostra Società. Non ci resta che iniziare a lavorare. Sono impaziente di dimostrare le nostre qualità sul campo e chiedo ai ragazzi e ai genitori di darci fiducia per portare l’Argentina al livello che le compete.