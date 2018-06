Oggi tutti gli occhi degli sportivi italiani sono puntati su Marco Cecchinato, impegnato contro l’austriaco Dominic Thiem nella semifinale del torneo di tennis del Rolland Garroa a Parigi, con l’obiettivo di affrontare Rafa Nadal nella finalissima di domenica.

Cecchinato è riuscito a diventare un tennista di alto livello anche grazie al fatto di essersi allenato negli anni scorsi a Bordighera. Il 25enne tennista palermitano quando aveva 17 anni attraversò l’intera penisola per andare ad allenarsi a Caldaro, in Trentino Alto Adige, assieme al suo tecnico Massimo Sartori. Assieme al gruppo di tennisti allenati da Sartori, Cecchinato si trasferì a Bordighera per gli allenamenti. “Per me è stato come ritrovare la mia Sicilia, a Bordighera mi sentivo quasi a casa” dice il tennista palermitano. Rimase poi in Liguria giocando con il Tennis Club con cui 3 anni vinse il titolo italiano a squadre. Uno tra i primi ad accorgersi del grande talento di Cecchinato (con la profezia: “Arriverà tra i primi 50 al mondo) fu Riccardo Piatti che all’epoca dirigeva la sua accademia a Montecarlo ed ora ha allestito un’importante struttura a Bordighera in cui si sono allenati alcuni tra i migliori tennisti al mondo.