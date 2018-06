Si terrà lunedì 11 Giugno, alle ore 16:30 presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un convegno gratuito in merito allo schema di decreto per il recepimento del regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (Fgas), che abrogherà il dpr 43/2012 attualmente in vigore.

Al convegno parteciperanno, tramite videoconferenza, anche Daniela Scaccia, responsabile della categoria impiantisti di Confartigianato nazionale, e Rosa Anna Favorito, direttore tecnico di Cepas. Gli esperti saranno a disposizione di tutti i partecipanti per chiarire tutti i dubbi in merito all’argomento.

E’ gradita conferma di partecipazione telefonando al numero 0184/524511, oppure inviando una mail all’indirizzo formazione@confartigianatoimperia.it