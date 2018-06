Un 17enne tunisino è stato controllato, nella serata di ieri, dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine in servizio a Sanremo, appositamente aggregati da Genova per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio, arginando la criminalità diffusa e il degrado urbano.

Il dispositivo si inserisce nella più ampia operazione “Sempre in guardia” appena iniziata, che ha dato ottimi risultati sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti, con la denuncia di due baby-pusher.

L’intervento di ieri si inserisce sulla medesima scia. Lo straniero è stato sorpreso a girovagare da solo, con fare sospetto, in Piazza Eroi, e quindi controllato dagli operatori.

Il ragazzo è risultato privo di documenti di riconoscimento e non aveva con sé un regolare permesso di soggiorno. E’ stato trovato in possesso di 5 “pezzi” di hashish, del peso complessivo di 10 grammi.

Accompagnato negli Uffici del locale Commissariato per gli accertamenti di rito e la successiva identificazione, dall’interrogazione delle Banche dati in uno alla Polizia risultava che il minore era scappato, lo scorso 30 maggio, da una comunità per minori di Imperia, che ne aveva infatti denunciato la scomparsa.

Il giovane è stato ricollocato in comunità e segnalato alla Prefettura di Imperia come assuntore di sostanza stupefacente.