Stamani un 15enne straniero si è lanciato dalla finestra di casa, al secondo piano di un edificio a Genova ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino. Per la Polizia a spingere il ragazzo a tentare il suicidio ci sarebbe il disagio sociale, come scritto in alcune lettere trovate in casa. Il 15enne sarebbe arrivato in Italia da pochi mesi e non sarebbe riuscito a integrarsi.