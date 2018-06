“Una pista ciclabile affacciata sul mare, che unisca la nostra Riviera e la Costa Azzurra, rappresenta un’opportunità unica dal punto di vista turistico e per la promozione della mobilità sostenibile, che ben si coniuga con una fruizione consapevole e a 360 gradi e per 365 giorni all’anno di un territorio straordinario e fragile come quello ligure”. Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti durante il sopralluogo di oggi alla pista ciclabile a Bordighera, che rientra nel progetto europeo Edu-Mob del programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020.

Il progetto Edu mob – Educazione alla mobilità sostenibile ha come capofila Regione Liguria e partner il dipartimento Alpi Marittime. Ha un budget complessivo di 2,5 milioni di euro, di cui 1,4 milioni per la Liguria e in particolare oltre 1 milione di euro per la progettazione esecutiva, definitiva e la realizzazione dei tratti, oggi mancanti, di pista ciclabile destinata alle amministrazioni comunali di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera.

Nel progetto rientrano anche iniziative di comunicazione in tema di mobilità sostenibile rivolte a residenti e turisti nell’area di confine tra la Liguria e la Région PACA. Presente al sopralluogo anche la vicepresidente e assessore regionale alla Salute Sonia Viale.

“Un progetto che incentiva – ha dichiarato la vicepresidente Viale – uno stile di vita virtuoso, promuovendo l’utilizzo della bicicletta e il ricorso alla mobilità ‘dolce’ per gli spostamenti quotidiani tra casa e lavoro e casa scuola, una sana abitudine, in un contesto piacevole, a pochi passi dal mare”.

Il progetto prevede in particolare azioni di comunicazione, formazione e educazione ambientale che sensibilizzino i residenti verso spostamenti a piedi o in bicicletta da casa a scuola o ambienti di lavoro, azioni pilota rivolte al territorio dell’estremo ponente ligure e del dipartimento delle Alpi Marittime, con un ulteriore sviluppo degli strumenti di pianificazione comunale della mobilità sostenibile e realizzazione di piccole tratte di pista ciclabile.