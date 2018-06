Lunedì 11 giugno, alle 21, nello sferisterio “Remo Gianuzzi” di Castagnole delle Lanze, si giocherà la Supercoppa: si affronteranno l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto e la Torronalba Canalese di Bruno Campagno. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Daniele Santini e Bruno Grasso.

L’evento, organizzato dalla Fipap, vedrà come al solito sfidarsi, in gara unica, le vincitrici di Campionato e Coppa Italia della passata stagione, sul campo dei campioni d’Italia. Nel caso in cui entrambi i titoli siano detenuti dalla stessa squadra, partecipa come avversario la finalista di Coppa Italia.

La Supercoppa, nelle ultime sette edizioni, è stata vinta due volte dall’Albese (2013 e 2015 con capitano Massimo Vacchetto) e cinque volte dalla Canalese (2011, 2012, 2014, 2016 e 2017 con capitano Bruno Campagno).