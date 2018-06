Ha mostrato i genitali a una mamma che aveva accompagnato i figli in piscina ed è stato arrestato dai Carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. Un 46enne davanti alla piscina Zanelli a Savona, ha avvicinato la donna e senza crearsi problemi le ha mostrato i genitali per poi allontanarsi. I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo, che ancora si aggirava vicino all’impianto sportivo, e lo hanno arrestato.