Nella giornata di ieri, 7 giugno, è stato stipulato il contratto tra il Comune di Imperia e la Società Rsa Cosmos, avente ad oggetto la progettazione, fornitura, posa in opera e messa in esercizio del Planetario del Museo Navale di Imperia. La firma del contratto, chiudendo l’iter che ha portato all’importante progetto, consentirà di giungere alla realizzazione del Planetario della città di Imperia.

