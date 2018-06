A Imperia il faro sulla cima del molo lungo di Porto Maurizio era spento dal 2010, ma nonostante fosse malandato, continuava ad esercitare il suo ruolo. Per tanti imperiesi lo smantellamento del faro è stato un affronto, tanto da scatenare centinaia di commenti di rimpianto sulle pagine Facebook cittadine. C’è chi ha lanciato l’hashtag #rivoglioilmiofaro. Il vecchio faro poteva arrecare confusione ai naviganti esistendo altri fanali di segnalazione in funzione, come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.