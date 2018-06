Oggi il Sindaco di Imperia, Carlo Capacci, ha firmato la revoca dell’ordinanza di inidoneità alla balneazione di acque marine.

L’Ordinanza revocata si riferiva alla numero 209 del 5 giugno 2018 in merito alla interdizione temporanea alla balneazione del tratto di mare relativo alla zona di Borgo Prino.

L’Ordinanza è stata revocata a seguito della comunicazione Arpal di questa mattina, nella quale si evidenzia che il campione eseguito sul punto sopraindicato ha dato esito favorevole per tutti i parametri previsti dalla legge, successivamente all’ intervento Amat per la riattivazione del regolare funzionamento della rete fognaria di via Lamboglia.

Si considera rispristinata la qualità della balneazione nel tratto di mare indicato. Da oggi viene dunque riaperto alla balneazione il tratto di mare “Borgo Prino Isola Centrale” compreso fra molo lungomare e argine sinistro torrente Prino.