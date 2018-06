In tribunale ad Imperia il processo “Aimeri” non può partire perché mancano i giudici per formare il collegio. Così, ieri il dibattimento è stato spostato al 6 novembre. L’incompatibilità riguarda i giudici Laura Russo e Massimiliano Botti, Caterina Lungaro è in congedo per maternità, Filippo Pisaturo ha ottenuto la revoca. I 5 imputati sono accusati di frode in pubbliche forniture, truffa aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità e minacce, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.