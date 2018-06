Due imperiesi di 25 e 27 anni, Luca Croce e Davide De Bonis, saranno processati per sequestro di persona, estorsione, minacce, spaccio, furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di proiettili.

Sono accusati di avere costretto un ragazzo a salire in auto con loro e accompagnarli a casa dello zio per aiutarli a commettere un furto. I due giovani si sono anche resi responsabili di spaccio di hashish e marijuana a ragazzi di Imperia, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.