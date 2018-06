Cari Bordigotti,

siamo giunti alla conclusione di questa campagna elettorale, vissuta con grande entusiasmo e determinazione.

Desideriamo dunque rivolgervi queste parole per ringraziarvi di cuore. In questi mesi, grazie proprio alla collaborazione di tanti cittadini, abbiamo avuto modo di conoscere meglio la nostra Città, i suoi problemi e le sue grandi potenzialità. Un merito che dobbiamo riconoscere a tutti Voi, che ci avete segnalato tutti quegli interventi, piccoli e grandi, di cui Bordighera avrebbe assoluto bisogno, molti dei quali si potrebbero attuare nel breve periodo con impegno e buonsenso; talvolta piccole manutenzioni che tuttavia, unite da una puntuale programmazione, possono cambiare “il volto” della nostra Città in maniera sostanziale.

Bordighera resta una Città bellissima: per questo riteniamo giusto darle tutte le attenzioni che merita con grande passione e dedizione, a partire proprio dall’arredo urbano, dal lungo mare alle periferie, dall’illuminazione alla cura del verde pubblico, dal porto alla pineta e soprattutto per l’efficienza dei servizi che la città deve offrire alla sua popolazione.

Il futuro di Bordighera è strettamente legato alla capacità degli amministratori di ascoltare i cittadini con un confronto aperto e costante, così da essere produttivo di idee e progetti funzionali allo sviluppo socio-economico della nostra città. Non dobbiamo dimenticare che particolari attenzioni dovranno essere rivolte proprio alla cura delle persone più anziane ed alle nuove generazioni, che oggi sono purtroppo costrette a cercare lavoro altrove.

Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante percorso elettorale, a partire dai nostri candidati, alle tante persone che hanno collaborato “silenziosamente” “dietro le quinte”, ed ai titolari dei point elettorali che hanno offerto le loro proprietà per la nostra propaganda elettorale.

Possiamo lavorare insieme per il futuro della nostra città: il prossimo 10 giugno votate la lista Bordighera Vince.

Vittorio Ingenito