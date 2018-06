Il Ventimiglia Calcio ha messo a punto lo staff della prima squadra per il campionato di Eccellenza 2018-19. Partito mister Caverzan e arrivato Sergio Soncin, per il resto il gruppo di lavoro ricalca quello della scorsa annata. “Abbiamo scelto – spiega il direttore sportivo granata Nicola Veneziano – persone preparate e affidabili, sono sicuro che ci aspetta un’altra buona stagione. In bocca al lupo a tutti”.

E veniamo all’organigramma. In panchina, come si sa da tempo, ci sarà Sergio Soncin, coadiuvato dal vice Massimo Calderazzo. Dirigenti: Fabio Raco e Vincenzo Castaldo. Preparatore atletico Andrea Caffara, coadiuvato da Angelo Gadina. Preparatori dei portieri Andrea Frasson e Edoardo Negri. Massaggiatore Stefano Ivaldi.