Ieri 7 giugno al Palazzo del Parco, alla presenza di un’ampia platea, sono intervenuti il Segretario Nazionale P.D. Maurizio Martina e la Senatrice P.D. Roberta Pinotti a sostegno della campagna elettorale della lista “Insieme Si Cambia – Donatella Albano Sindaco”, che si concluderà con le votazioni di domenica 10 giugno.

La Senatrice Pinotti ha evidenziato il grande impegno e l’alto valore morale e politico del lavoro svolto dalla Albano in particolare per il ponente Ligure, nei passati 5 anni come Senatrice, soprattutto in materia di agricoltura, difesa dell’infanzia e dell’adolescenza e con particolare attenzione alla lotta alla mafia e a tutte le forme di criminalità organizzata.

Il Segretario Martina, dopo aver elogiato la concretezza e la serietà del lavoro svolto dall’Albano, ha manifestato in prima persona la disponibilità a collaborare per la rinascita di Bordighera in caso di elezione a Sindaco della Albano. Disponibilità manifestata altresì, nei giorni scorsi, anche dall’Eurodeputato Brando Benefei per l’accesso a fondi europei e dalle Senatrici Laura Puppato e Roberta Pinotti.

Donatella Albano, ha confermato dunque alla cittadinanza che, grazie alla sua esperienza al Senato , potrà avvalersi di contatti a livello nazionale ed Europeo. Questa capacità di costruire rapporti politici si unisce alle doti di concretezza e perseveranza e alla specchiata onestà ed integrità che l’hanno accompagnata nel corso della vita politica e che anche ieri le sono state ampiamente riconosciute.

Infine nel suo appello al voto la Albano ha ricordato al folto pubblico intervenuto in sala che la lista “Insieme si Cambia” rappresenta l’unica alternativa democratica di centro sinistra a come è stata amministrata la città negli ultimi vent’anni e che le diatribe e le polemiche interne al centro destra hanno evidenziato e continuano ad evidenziare l’inadeguatezza della loro politica al governo della città. “Bordighera – ha concluso l’Albano – deve essere ripensata e deve ritrovare la sua vera vocazione, ripartendo dalle esigenze dei cittadini e dalle vere priorità e al contempo riducendo la distanza tra persone e Amministrazione, tra vita di tutti i giorni e la politica e coltivando con umiltà l’attenzione e l’ascolto verso chi da troppo tempo è ignorato e dimenticato”.