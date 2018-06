A Sanremo domani mattina alle ore 8 parte ufficialmente la tappa del Circuito Italiano serie B1 Trofeo Olio Amoretti di beach-volley con 32 squadre al via.

La coppia toscana Facchini-Facchini è stata eliminata dalle qualificazioni oltre a 5 squadre tolte dalle iscrizioni per vari problemi federali (ad esempio: doppia iscrizione o accumulo di sanzioni).

In gara ci saranno anche tre formazioni locali arrivate dalle qualificazioni, ovvero Terzani-Gazzera, Bellanca-D’Auria e Ginulla-Saccaro. Oltre a loro le coppie liguri Balestra-Minaglia, Badalotti-Gatto, Drago-Menardo, Taramasco-Giovanati, Torello-Cattaneo.