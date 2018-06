A mezzanotte di domenica sera, 10 giugno, scade il termine per iscriversi al camp estivo che la Fundación Real Madrid Clinic, ovvero la scuola calcio ufficiale del Real Madrid, organizza a fine mese al Peglia di Ventimiglia. E aumenta ogni giorno l’interesse per l’iniziativa, già una sessantina di ragazzi si sono iscritti. Di più: probabilmente si riuscirà ad organizzare anche un corso differenziato per i portieri. La settimana targata Real è riservata a ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni.

Il camp – in collaborazione col Ventimiglia Calcio padrone di casa – avrà luogo dal 25 al 29 giugno, diretto da tecnici selezionali dal club numero 1 in Europa; ai piccoli campioni saranno fornite le divise originali del Real (kit completo più pallone).

La settimana dei Blancos sarà articolata in due sedute di allenamento giornaliere, così come avviene in otto Paesi europei. I ragazzi ritenuti migliori nelle decine di camp del Vecchio Continente saranno invitati nella capitale spagnola per disputare una partita allo stadio Santiago Bernabéu.

Tutte le informazioni si possono trovare su questa pagina: www.frmclinics.com