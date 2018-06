E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo, in “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”, il bando di mobilità relativo a un posto di “Istruttore/istruttore servizi tecnici”.

La posizione di lavoro comporta in linea di massima lo svolgimento delle attività inerenti il Servizio Edilizia Privata e Pubblica, fermo restando le evoluzioni organizzative e normative ed il principio della rotazione.

La domanda di partecipazione alla mobilità, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità nel sito istituzionale del Comune:

– direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune

– ovvero mediante lettera raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale all’indirizzo:

Comune di Sanremo, C.so Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo

– oppure alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comune.sanremo@legalmail.it unicamente da indirizzo di pec.

In allegato il bando contente tutte le informazioni

Avviso mobilità Istruttore Servizi Tecnici firmato digitalmente(2)