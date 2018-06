Ieri pomeriggio a Sanremo un marito ha fatto partorire la moglie in casa, assistito per telefono da un’infermiera del 118. Il bimbo è venuto alla luce assistito dal suo papà. Il genitore non si è perduto d’animo e ha eseguito ogni istruzione alla lettera, con l’infermiera ad ascoltare al telefono, con attenzione, per capire come e dove intervenire per far sì che tutto andasse bene. Quando l’ambulanza è arrivata, il bimbo era già tra le braccia di mamma e papà, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.