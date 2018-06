Trambusto questo pomeriggio davanti al Cimitero Cittadino a Roverino.

Un uomo di nazionalità straniera è stato fermato da Polizia e Carabinieri intervenuti in seguito a un episodio in via di chiarimento che ha viste coinvolte 4 persone tre stranieri e la guardia del vicino supermecato

Secondo il racconto di un testimone il gruppo di stranieri ha da prima affrontato la guardia del supermercato causando arrivo dei Carabinieri poi uno dei tre si è attaccato con uno dei militari di qui il fermo.