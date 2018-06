Nel pomeriggio di martedì i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia hanno proceduto a deferire in stato di libertà un uomo extracomunitario colpevole di aver consumato una rapina impropria presso il supermercato Eurospin di Corso Limone Piemonte a Roverino.

Il giovane, un 28enne nordafricano senza fissa dimora in Italia, aveva asportato dai ripiani del supermercato due paia di scarpe, per un valore commerciale di poche decine di euro. Alla vista del personale di vigilanza in prossimità delle casse ha poi però deciso di spintonare una di esse e tentare di guadagnarsi la fuga, venendo però poco dopo fermato dai Carabinieri nel frattempo intervenuti che hanno provveduto a riconsegnare la refurtiva all’avente diritto e ad accompagnare l’extracomunitario in caserma.

All’esito degli accertamenti i militari hanno proceduto con un deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Solo pochi giorni fa un altro episodio di furto all’interno del medesimo supermercato, anche quello tempestivamente scoperto sempre dai Carabinieri della Città di confine nell’ambito dell’intensificazione dei servizi preventivi e repressivi disposti sul territorio, messa in atto con l’approssimarsi della stagione estiva.