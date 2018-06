Con l’allenamento di questa mattina, si chiude la prima settimana di lavoro alla Cascione della Nazionale Francese di Pallanuoto. I transalpini, per i prossimi tre giorni, sposteranno la loro preparazione a Savona dove concluderanno con la sfida contro il Settebello italiano, programmata per domenica (ore 15.30) alla Piscina Zanelli. ‘Les Blues’ faranno ritorno in vasca, ad Imperia, lunedì mattina.

Dopo questi giorni iniziali, è tempo di un primo bilancio per il ct francese Vukanic:” Siamo davvero contenti di aver scelto Imperia. Abbiamo ricevuto un’accoglienza molto calorosa e i servizi cittadini, così come l’hotel nel quale alloggiamo. Mangiamo bene e viviamo la giornata in tranquillità. La Piscina Cascione, inoltre, è ottima per preparare un evento importante come l’Europeo: un ambiente attrezzato ma soprattutto pulito. Noi possiamo così allenarci in armonia.”

FOTO DI DANIELA TORCHIO