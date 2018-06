Questa mattina i Presidenti dei Consigli Comunali di Sanremo, Alessandro Il Grande e di Ventimiglia, Domenico De Leo, si sono recati in visita istituzionale presso il collega Presidente del Consiglio Comunale di Imperia Diego Parodi (non candidato alle prossime elezioni amministrative) il quale con piacere li ha ricevuti nel suo ufficio presso il Palazzo Civico.

Nel cordiale incontro amichevole, i Presidenti hanno affrontato vari argomenti fra cui l’importanza del ruolo ricoperto: giovane carica creata nel 1994 e non ancora percepita e metabolizzata per l’importanza che le compete.

Dal lavoro svolto insieme nell’ambito del coordinamento appositamente istituito, oltre che al rapporto di amicizia stretta instaurato tra di loro, è stato riconosciuto il serio e proficuo impegno del Presidente Parodi, non solo nell’ambito del Consiglio che rappresentava, ma anche nel CAL e per la sua capacità di far squadra e di tutelare gli interessi della provincia di Imperia, senza mai badare ad appartenenze politiche o idee diverse.

In chiusura dell’incontro è scaturito il fermo proposito che la nomina del futuro Presidente del Consiglio continui, assieme agli altri comuni della provincia, il proficuo lavoro iniziato.