Ad Imperia si svolgerà la mona edizione dell’Educamp Coni, appuntamento con il divertimento e lo sport per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Come prima di un grande evento sportivo, durante la febbrile attesa, la squadra si sta preparando al meglio definendo ogni minimo dettaglio per offrire una prestazione all’altezza delle aspettative. Si tratta dello Staff Coni di educatori laureati in Scienze Motorie coordinati da Silvia Gaziello, Martina Chalier e Alessandro Castaldo, 16 fra ragazze e ragazzi che vantano un percorso certamente qualificante, infatti, oltre ad aver conseguito il proprio titolo accademico, hanno usufruito di uno specifico corso di formazione della Scuola Regionale dello Sport Coni Liguria e tanti di loro hanno già prestato la propria competenza tecnica, la cortesia, la preparazione specifica, la capacità di accoglienza e di fare gruppo che li contraddistingue nel corso delle precedenti edizioni dell’Educamp. Unico campo estivo multidisciplinare certificato dal Coni, l’Educamp, da quasi 10 anni, offre alle famiglie un contesto sicuro e un ambiente sereno al quale affidare i propri bambini e ragazzi vogliosi di divertirsi, imparare giocando e fare attività motoria all’insegna dei valori fondamentali dello spirito sportivo. Dello staff faranno parte Silvia Gaziello, Martina Chalier, Alessandro Castaldo, Giampiero Gianno, Angelica Stella, Luca Traverso, Sofia Pionetti, Davide Iberto, Federica Sibilla, Manuel Giribaldi, Carlotta Silvestri, Vincenzo Zumbo, Marika Poletti, Guglielmo Granese, Alessandro Trucco, Michele Minaglia.

Risultano ancora disponibili dei posti nella quarta settimana dal 9 al 13 luglio. Le iscrizioni, anche per chi avesse già prenotato un posto in una delle settimane precedenti, è da effettuarsi online sul sito www.educamp.coni.it . Per informazioni, contattare il Coni Point Imperia al numero 0183.291345 o via mail all’indirizzo imperia@coni.it .