A chiusura della Campagna Elettorale il Movimento Cinque Stelle Imperia organizza il comizio di chiusura alle ore 20:30 in piazza San Francesco vicino Biblioteca Civica Lagorio. Saranno affrontati i temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale e il programma alla presenza della candidata sindaco Maria Nella Ponte insieme alla senatrice Elena Botto, la Capogruppo regionale Alice Salvatore e il Consigliere regionale Marco de Ferrari, i candidati consiglieri del M5S per Imperia, oltre alle delegazioni del M5S dalla Liguria. A seguire la cena del M5S presso Infility.

