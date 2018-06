La Regione Liguria chiuderà il sipario della campagna elettorale del candidato sindaco Giacomo Pallanca: che, con la sua squadra, correrà sotto i simboli di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Venerdì 8, ore 17, a Bordighera alta, Giovanni Toti, presidente della Regione, Sonia Viale, vice presidente e assessore alla Sanità, Edoardo Rixi, deputato della Lega Nord, Marco Scajola, assessore regionale all’Urbanistica, Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo e Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale Fratelli D ‘ Italia, incontreranno i cittadini per un saluto finale ed un invito sincero ad un voto consapevole e finalizzato al bene della citta’.

“Vi aspettiamo numerosi nella citta’ alta – commenta Pallanca – come siete stati in tanti ad avere incontrato me e i miei candidati in questi lunghi giorni di campagna elettorale. Comunque vada ringrazio chi mi ha sostenuto anche durante le difficolta’”.